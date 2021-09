Ani stádo svíň nevydrží toľko tuposti ako jeden človek

Očkovanie je činom lásky, vraví pápež. A my zostávame hluchí.

28. sep 2021 o 14:42 Vladimír Leksa

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

„Jede bápež,“ asi by utrúsil nachladnutý Jacques Clouseau hlasom Stanislava Fišera, keby sedel so mnou v aute zavrznutom v nehybnej karaváne na Lamačskej ceste. Ja by som prikývol. Azda všetci, čo sme tam v to utorkové ráno s vypnutými motormi odovzdane stáli, sme vedeli, že pápež František ide z Horského parku na letisko.

Predo mnou stojí mercedes, za sebou rozoznávam akési esuvéčko a ja v tejto ordinárnej spoločnosti pocítim v hrudi sa dvíhajúcu teplú vlnu výlučnosti a telepatickej spriaznenosti s tou kdesi predo mnou presúvajúcou sa kolónou. Ja totiž viem, že pápež sa vozí v aute tej istej značky ako ja.