Ako to dokázal? Babiš opäť siaha po volebnom víťazstve

Éru trojnásobného premiéra Roberta Fica ukončili až demonštrácie po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Keby nebolo epidémie koronavírusu, Američania by zrejme zvolili Donalda Trumpa za prezidenta aj na druhé funkčné obdobie. Andrej Babiš po ôsmich rokoch v politike, z toho štyroch premiérskych, mieri k volebnému víťazstvu v Česku. Ako je možné, že ľudia znova a znova odpúšťajú populistickým politikom ich chyby a bludy a znova a znova im dávajú hlasy?

V Česku sú voľby už 8. a 9. októbra a rysuje sa päť hlavných dôvodov, prečo hnutie ANO Andreja Babiša opäť vedie vo všetkých predvolebných prieskumoch. Prvý je ten, že má najlepšiu predvolebnú kampaň; ďalej Babiš využíva všetky výhody politika, ktorý práve vládne; tretí dôvod je, že zároveň zneužíva médiá, ktoré mu predtým patrili, a dnes má na ne stále vplyv; štvrtou príčinou sú chyby opozície a piatou nové podoby verejnej komunikácie, ktoré nahrávajú práve populistickým politikom.

Autor knihy Čo je to populizmus, politický filozof Jan-Werner Müller z americkej Princetonskej univerzity, nedávno v predvolebnom rozhovore Českému rozhlasu povedal, že nie je jedno vysvetlenie, prečo sú populisti aj po rokoch vládnutia úspešní, v rôznych krajinách sa líšia. Populisti sú však schopní sa prepojiť s ľuďmi skrze to, čo ich reálne a legitímne trápi (v tom je český premiér výborný). A tiež sa rýchlo učia od seba navzájom.

Médiá, ktoré Babiš nevlastní

Česko nezvládlo epidémiu koronavírusu, v prepočte na milión obyvateľov je šieste najhoršie na svete v počte obetí (za Maďarskom a Bulharskom), zomrelo vyše 30-tisíc ľudí. V živej pamäti sú chyby vlády – chaotická komunikácia, výmeny ministrov zdravotníctva, neskoré reštrikcie...

Napriek tomu má Babišovo hnutie ANO v posledných prieskumoch od 24,5 do 32,5 percenta, druhá koalícia Spolu (ODS, TOP09, ľudovci) od 20 do 23 percent a jarný favorit Piráti so Starostami od 18 do 21 percent.