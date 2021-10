Čo nové na fronte (múzea) SNP

Zas a znova sa núka priestor na vyjadrenie rezortu obrany, pod ktorý múzeum prechádza.

30. sep 2021 o 11:15 Pavol Šteiner

Autor je archeológ, vojenský historik a muzeológ, pôsobiaci na UKF v Nitre

Je to definitívne. Ministerstvo kultúry sa vzdáva rodinného striebra. Vláda schválila novelu zákona o múzeách a galériách. Tou najpodstatnejšou zmenou je pol roka dopredu hlásený prechod Múzea SNP do rezortu obrany.

V prvom rade každému, kto sa vo veci ako-tak orientuje, napadne zásadná otázka: Má ministerstvo obrany pripravenú legislatívu na prijatie múzea do svojej pôsobnosti?

Múzeum SNP (ak si to páni z Ozbrojených síl nevšimli), nie je len tak nejaká húfnica, ktorú jednoducho zaradia do inventára konkrétnej posádky. Je to doslova živý organizmus. Organizácia spravujúca desiatky tisíc zbierkových predmetov a archiválií. Zamestnávateľ značného množstva odborných aj technických pracovníkov.

Jediné, čo zatiaľ preniklo z kuchyne MO von, je náznak prísľubu, že Múzeum SNP nestratí právnu subjektivitu. Zatiaľ si to optimisticky vykladám tak, že neklesne na úroveň jednej z organizačných zložiek Vojenského historického ústavu, ktorého macošský prístup k dvom spravovaným múzejným oddeleniam je dostatočne známy.

Len či to tak aj zostane...