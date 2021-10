Rap nám odvráva? Potrebujeme vlastný rap, navrhol Putin

Autor vyštudoval bezpečnostné štúdiá na King’s College London a európske štúdiá na LSE, pôsobí v Útvare hodnoty za peniaze. Text predstavuje súkromný názor autora.

Tento článok nie je o Navaľnom a jeho videách, hoci aj o tom by mohol byť. Fenomén, na ktorý sa pozerám, je oveľa roztrúsenejší a nedá sa tak ľahko zastaviť, hoci mnohí mocní Kremľa by aj chceli.

Koncom roka 2018 raper Husky prišiel na koncert do Krasnodaru. Keď prišiel do klubu, promotér mu povedal, že nefunguje elektrina. Všetci vedeli, že chyba nie je v sieti. Koncert totiž zrušila ruská tajná služba FSB, ktorá taktiku rušenia koncertov už nejaký čas používala.

Husky je jeden z umelcov, ktorí sú k režimu kritickí a Putinov režim, ako správna autokracia, nie je práve otvorený kritike.

Husky vybehol na ulicu, vyliezol na auto a svojim fanúšikom stihol zaspievať dva verše svojej pesničky: „Budem spievať svoju muziku, najúprimnejšiu muziku...“ Hneď potom ho policajti doslova stiahli zo strechy auta a odviezli. Husky bol zadržaný a o niekoľko týždňov odsúdený na 12 dní vo väzení.

Podľa Georgyho Birgera, bývalého zástupcu šéfredaktora v pop-kultúrnom magazíne Afisha, sa Kremeľ obáva vplyvu populárnych interpretov. A má svoje dôvody. Napríklad v roku 2004, počas ukrajinskej Oranžovej revolúcie, sa niektorí známi hudobníci postavili na stranu protestujúcich.

Protestujúcich proti bezpráviu, volebným podvodom a korupcii. A tomu sa chce Putinov režim vyhnúť za každú cenu.

Pokus o kontrolu hudobníkov v Rusku sa však netýka len rapovej scény. Je to pokus o cenzúru všetkých kritikov, ktorí majú vďaka internetu prístup k širokému publiku.

Napríklad skupina IC3PEAK mala niekoľko zrušených koncertov po publikovaní videa Smrti už viac niet, kde na seba speváčka leje benzín na schodoch štátnej budovy.

Rovnako boli rušené koncerty aj skupiny Frendzona, ktorá vydala „vulgárne“ video Fľaša. Vulgárne je preto, že sa tam bozkávajú dievčatá. To by možno bolo prípustné na „skazenom Západe“, ale v Rusku to zapadá do legálnej definície takzvanej „gej propagandy“.

Smrti už viac niet má v čase písania tohto článku 85 miliónov zhliadnutí a Fľaša má okolo 25 miliónov. To je teda ďalší príklad nebezpečných umelcov, ktorých je potrebné umlčať.

Na druhej strane si však mnohí ruskí umelci uvedomujú, že je lukratívnejšie a najmä jednoduchšie podporovať Putinov režim. Napríklad Timati, jeden z najznámejších ruských raperov spravil v roku 2015 pesničku s názvom Môj najlepší priateľ je prezident Putin. Rok predtým skupina A.M.G. nahrala pesničku Idem tvrdo ako Vladimir Putin.

Pre umelcov, ako aj pre obyčajných ľudí, je v Rusku ľahšie vyhnúť sa problémom s tajnou službou zatváraním očí pred spoločenskými problémami. To je aj súčasťou spoločenskej dohody, ktorú Putin po nástupe k moci vytvoril, a ktorú som na vlastnej koži v Rusku zažil. Ekonomický rast za cenu politickej apatie.

To síce bolo pred vyše dvadsiatimi rokmi a s ekonomikou je to v posledných rokoch rôzne, ale Kremeľ stále preferuje, ak sa o dane či štátne zákazky verejnosť nezaujíma.

Ako riadiť rap

