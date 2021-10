Vojna policajtov, ďalšie dejstvo (komentár)

Krajský súd sa postavil na inú stranu bojiska ako okresný.

1. okt 2021 o 17:03 Nataša Holinová

V predstavení zvanom Policajná vojna sme ešte zrejme pred prestávkou, ale vďaka Krajskému súdu Bratislava sme podľa Aristotelovej kompozície dospeli do ďalšieho štádia a k skutočnej peripetii.

Krajský súd zrušil rozhodnutie okresného súdu, ktorým vzal vyšetrovateľov NAKA a šéfa inšpekcie do väzby. Už to by vzbudilo údiv vzhľadom na to, o akú kauzu ide.

No úplný poprask z toho robí informácia, že na kraji pokladajú celé trestné stíhanie za neopodstatnené. To znamená, že nejde o situáciu, kde by niekto frngol z väzby pre nejaké procesné chyby a spravodlivosti by ostali oči pre plač.