Prečítajte si Blahove statusy a predstavte si ich v realite

Igor Matovič dal rozhovor, v ktorom uviedol, že za to môžu – nie nevyhnutne v tomto poradí – novinári, Kolíková, Sulík a ľudia. On sám za to nemôže a ani Kollár za to nemôže, aj keď možno môže, ale to Igor Matovič nevie, lebo nepozerá telku.

Chce už žiť obyčajný život a keby mu už dali pokoj a neotravovali ho furt, napríklad s rozpočtom na budúci rok, keďže stojíme nad fiškálnou priepasťou a on je minister financií. Z vlastnej vôle. Ale už ním vlastne nechce byť. Asi.

Aj prezidentka predniesla pred riedko zaplneným parlamentom správu o stave republiky, v ktorej okrem iného povedala, že Slovensko je dnes zranená krajina. Že ľudia cítia strach a ten sa mení na hnev.

Dodajme, že po hneve nasleduje nenávisť. Tam niekde sme.

Svet a my