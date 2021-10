Ďalší nápad, na ktorý doplatia chudobné ženy (komentár)

Čo je nové na ministerstve tradičnej rodiny?

4. okt 2021 o 14:33 Soňa Jánošová

Návrh novely zákona o sociálnom poistení z dielne Milana Krajniaka patrí do kategórie opatrení, ktoré by okamžite mali dostať nálepku „ženám škodlivé“. Ak by totiž do platnosti vstúpil v predkladanej podobe, išlo by o viacnásobnú pohromu.

Predstava, že rodičia si na svoj dôchodok zarobia aj dobrou výchovou svojich dvoch až piatich detí, ktoré ich na staré kolená budú štedro dotovať, je pravdaže pekná. Škoda len, že fungovať môže iba u rozprávkara Dobšinského.

Ak zavrieme oči a prehliadneme tu nepodstatnú "drobnosť", že ide o krok, ktorý zhorší stav verejných financií okamžite a dlhodobo, stále sa nám bude ukazovať mnoho problémov. Najmä takých, ktoré ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nerado vidí, priznáva a najmä rieši. Problémov okolo rovnosti žien a ich postavenie v spoločnosti aj v rodine.

Každý, kto sa len okrajovo obtrel o problematiku rodovej rovnosti (či vlastne rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí, ako sa tomu na ministerstve už dlhšie hovorí), musí v podobnom návrhu vidieť problém.