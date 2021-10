Je to oficiálne, nekradnúť naozaj nestačí (komentár)

Podľa Mariána Viskupiča sa prestalo kradnúť, ale stále žijeme nad pomery.

4. okt 2021 o 15:12 Peter Tkačenko

Človek – to znie hrdo. A má aj prečo. Ľudský génius si podmanil tvorstvo, prehradil veľtoky, rozbil atóm, pozrel sa do vesmíru a ide ďalej. Príde deň, keď mu fúzny reaktor bude hovoriť pane, zistí, ako to bolo so sliepkou a vajcom a dá bodku za Riemannovou hypotézou. Napokon, len toť v sobotu dobyl ďalšiu kótu poznania.

Slovenskej vetve tvorstva pripadla výskumná úloha zistiť, či stačí nekradnúť a bude na všetko dosť peňazí. Jestvovali na to rôzne názory, ktoré sa však pre mrzkú ľudskú povahu nedali experimentálne overiť, lebo nie a nie navodiť stav bez kradnutia. Až dodnes.

Ako nám totiž na vlnách rádia Slovensko vyjavil poslanec SaS Marián Viskupič: „Prestalo sa kradnúť.“ To je iste potešiteľný stav a pre potreby vyhlásenia štátneho sviatku si zapamätajme, že k nemu došlo 2. októbra presne o 12.32 h. Horšie je, že takto oficiálne vieme, čo nám našepkával démon pochybnosti: nekradnúť nestačí.