Zaspatý Mikulec má reformovať? (komentár)

Po demisii by sa mu azda aj uľavilo.

5. okt 2021 o 15:29 Peter Tkačenko

Dalo by sa zlomyseľne pripomenúť, ako Igor Matovič pred niekoľkými týždňami sľuboval, že slávna pracovná skupina na obnovu dôvery v právny štát bude otročiť od svitu do mrku, nedostane jesť ani piť, vďaka čomu prinesie do niekoľkých dní konkrétne výsledky, ale nebuďme príkri.

Pracovná skupina síce oficiálne nič nepredložila, ale to ani nemohol byť jej zmysel. Nejaké nápady síce načmárala, ale napokon je vždy kľúčová politická koncovka.

A hoci by sa do nejedného návrhu dalo a bude vŕtať (naozaj nám uprostred vojny policajtov treba dve paralelné prokuratúry?), tú hŕstku, čo asi bude aj schválená, možno aj oceniť.

Či hovoríme o spôsobe výberu policajného prezidenta, šéfa inšpekcie, alebo máme na mysli zmenu najslávnejšieho paragrafu Trestného poriadku, je to náznak pochopenia zdroja neporiadku v silových zložkách a prejav ambície ho vyriešiť.