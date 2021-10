Čo nás naučila pandémia? Tváriť sa, že s ňou bojujeme

Boj s pandémiou klape, kým k nemu existuje tlačivo.

6. okt 2021 o 12:30 Elena Eleková

Autorka je lekárka a spisovateľka

Posledný slovenský exprezident má rád autorov stratenej generácie. Síce ich triafa tak na päťdesiat percent, ale aspoň vieme, že má rád aj Hesseho.

Stratenú generáciu vraj stvorila aj Nežná revolúcia – len sa celkom nevieme zhodnúť, ktorá presne to je, no exprezident do nej zjavne, aspoň individuálne, nepatrí.

Kým sa zhodneme, môžeme si insitne zafilozofovať, akú generáciu stvorí pandémia. Poslúži napríklad situácia spred týždňa (vzorka domáceho dorastu):

Mladšia (prvý stupeň ZŠ) sa sťažuje, že v triede staršej (ôsmaci) nemajú cez prestávku rúška. Že ich nenosia ani viacerí učitelia a mnohí spolužiaci ich majú pod nosom. Atď.

Neviem, ako iným, ale keď som sa zamyslela, čo to deti asi naučí, vyšlo mi toto:

1. Pravidlá sú na to, aby sa obchádzali.