Zákon o takzvanej pomoci tehotným je fajn žúr za štátne peniaze

A koľko to bude stáť, pani Záborská?

7. okt 2021 o 9:33 Ida Želinská

Autorka je sociálna poradkyňa

Tak, a máme v druhom čítaní zákon o pomoci tehotným ženám z dielne Anny Záborskej. Vlastne to už nie je len jej návrh, ten zákon predložila celá skupina poslancov, takmer polovica poslaneckého klubu OĽaNO. Medzi nimi je dokonca aj bývalý minister pôdohospodárstva a ten by teda niečo mal vedieť o tom, ako sa parlamentné nápady uvádzajú do praxe.

Vlastne by sme očakávali, že kým pôjdu niečo meniť, tak sa aj poradia, prerátajú to a napíšu, koľko ich nápad odčerpá z verejných financií. V dobre spravovaných spoločnostiach to tak koniec koncov býva.

Lenže v ich dôvodovej správe nenájdete žiadne čísla. Asi si povedali, že ľudský život má aj tak nevyčísliteľnú hodnotu.

Len ministerstvo financií k návrhu priplo nenápadné stanovisko. Napísalo v ňom: „Návrh zákona má negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie sú kvantifikované.“

Ľudskou rečou: „Milých 24 predkladateliek a predkladateľov, niečo to bude stáť, tak rovno povedzte, či to bude desať alebo sto miliónov eur.“ Ani žiadny z ďalších 51 poslancov a poslankýň, čo tento návrh svojimi hlasmi posunuli do druhého čítania, sa na to nespýtal.

Veď dobre – aj to je výsada zástupcov z ľudu. Môžu predkladať a schvaľovať čokoľvek a nikto z kancelárie Národnej rady im to nevráti na dopracovanie s tým, že: „Haló, opravte chyby, doplňte, vyčistite.“ Veď „sa“ to „potom“ nejako vyrieši.

No vážne: koľko to bude stáť? Alebo vlastne: aká bude cena?

Tehotenstvo nie je sociálny problém