Keď nevyhrám, odídem, oznámil Babiš. Až na to, že... (český zápisník)

Ďalší Babišov ťah už možno nebude kreslo premiéra, ale prezidenta.

8. okt 2021 o 13:13 Jindřich Šídlo

Autor je komentátorom českého spravodajského webu Seznam Zprávy

Na posledný predvolebný týždeň si Andrej Babiš pripravil jedno zásadné oznámenie.

„Ak skončíme v opozícii, odídem z politiky,“ vyhlásil v utorok v rozhovore pre rádio Frekvence 1 a vo štvrtok v priateľskom rozhovore pre „svoj“ denník MF DNES.

Dá sa na to pozerať z mnohých uhlov. Ako na mobilizáciu vlastných voličov. Alebo ako na najlepšiu možnú mobilizáciu voličov opozície.

Ponúka sa aj úvaha, ako vlastne Andrej Babiš politiku chápe a či mu niekto pred vstupom do verejného života vysvetlil, že politik by mal hájiť záujmy svojich voličov, aj keď nesedí vo vláde. Je to menej efektné, často veľmi frustrujúce, ale pre politika aj užitočné.

Objavujú sa však aj iné možné výklady.