Mikloš varuje pred silovými riešeniami. Prečo nemá pravdu

Klasický liberálny prístup nie je odpoveďou na všetko, už to vie aj Sulík.

11. okt 2021 o 10:08 Tomáš Valášek

Autor je poslanec NR SR, pôsobí v strane PS

Ivan Mikloš varoval nedávno pred rizikom neliberálneho vývoja v Progresívnom Slovensku. Bývalý minister a dnes poradca Richarda Sulíka vidí hrozbu v tom, že progresívci údajne používajú silové riešenia na nápravu krívd.

To by skutočne nebolo dobré, pre Slovensko je to však fiktívna hrozba.

Trh a čas všetko nezahoja

Progresívci, medzi ktorých sa autor tohto článku ráta, si ctia to isté čo liberáli: individuálne slobody, práva menšín a vieru v rovnosť a pokrok. To ich v slovenskom kontexte kolektívne odlišuje od konzervatívcov, fašistov či od strán ako Smer a Hlas s ich patronizujúcim pohľadom na občanov.

Progresívci a liberáli sa však rozchádzajú v diagnóze a riešeniach.