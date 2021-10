O čom sa Juraj Špitzer a Alexander Mach mohli rozprávať? To sa predsa nedá.

10. okt 2021 o 13:58 Mariana Čengel Solčanská

Autorka je režisérka

Prečo sa tie ženy promenádujú vonku v krátkych košieľkach? Obzeral sa starý chlap, div si v ten májový deň v roku 1968 krk nevykrútil. Nosili sa minisukne. Keď bol naposledy na ulici, to bolo pred dvadsiatimi tromi rokmi, pohyboval sa s putami na zápästiach.

Pozviechané Československo, otrasené z poznania obludnosti holokaustu, šokované odkrytými masovými hrobmi v táboroch smrti, kde na hromadách tleli utýrané telá nevinných ľudí, postavilo ho pred súd.

To on, tento bielovlasý muž, on bol architektom slovenského holokaustu, spolu s Tisom a Machom. Tamtí zavŕšili svoju púť na slučke, Alexander Mach prežil.

Chcel by som sa s vami rozprávať, obrátil sa amnestovaný fašista na publicistu a literárneho historika Juraja Špitzera.