Kto vlastne chráni záujmy narodených detí? (komentár)

Keď sa potopí zákon, ktorý mohol pomôcť.

11. okt 2021 o 14:48 Soňa Jánošová

Bol to deň v práci ako každý iný. Najskôr nenávisť a osočovanie. Debata o možnosti právneho rámca spolužitia aj pre ľudí rovnakého pohlavia sa viackrát pohybovala na hranici trestného oznámenia a v podstate neustále za hranicou popierania vedy, faktov a moderných poznatkov.

Nasledovalo posunutie novely o pomoci tehotným ženám, teda sprísnenie interrupcií, o kúsok bližšie do praxe.

A napokon prišlo potupné odmietnutie návrhu novely, ktorá by deťom zaručila, že počas pobytu v nemocnici nebudú bez rodičov.

Áno, bol to bežný deň v práci poslancov a poslankýň sediacich parlamente oháňajúcich sa rodinnými hodnotami. Bol to deň, ktorý by mal voličom slúžiť ako memento a ktorý jasne ukazuje, ako väčšine parlamentu záleží na dobre detí.