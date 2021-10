Kollár sa poisťuje proti nezdarom (komentár)

Síce nič nedoručil, ale aspoň zabránil aj ostatným v napĺňaní programu.

12. okt 2021 o 15:24 Zuzana Kepplová

Robert Fico zdvihol prst, že čo sú to za reformy, ktoré si koaličníci nepredrokovali s partnermi, a tí teraz, pochopiteľne, reptajú. A už aj beží Boris Kollár povzbudiť spoluobčanov, ktorým táto vláda chystá krivdu a bôľ.

Šéf Smeru isto nie je autorita na robenie reforiem, ale dobre vie odhadnúť, kto bude nespokojný.

A o týchto nespokojných by sa sa chcel Boris Kollár postarať. Lebo, ako vidíme voľným okom z prieskumov, elektorát by sa mu zišiel.

Pre Kollára je to pomerne pohodlná práca: koaliční partneri ohlásia, že by čosi aj chceli urobiť. Opozícia poukáže na nedomyslenosti a povie, komu to ublíži. A Kollár vybehne utešovať.