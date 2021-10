Nekradnúť nestačí, ale o chvíľu to bude jedno (komentár)

Igor Matovič zastabilizoval počet dôchodcov.

13. okt 2021 o 15:14 Peter Tkačenko

No vidíte, koľko sa toho narozprávalo, že minister financií sa venuje všetkému možnému okrem rozpočtu a tu ho máš – ukázali ho už tri dni pred uplynutím zákonnej lehoty. Kým sa presunieme k povinnému kuvikaniu, najprv slovko uznania.

Rozpočet je v každej koalícii predmetom pravidelnej ruvačky o zdroje, ktorú táto vláda úspešne utajila. Dalo by sa šomrať, že by bolo slušné trochu sa rozprávať aj s verejnosťou, ktorá to celé platí, ale platí, že rozpočet je a všetci sa tvária spokojne.

To je z politického hľadiska naozaj pekný výsledok ministra financií.

Sčasti sa zaň môže poďakovať prozreteľnosti, ktorá mu do cesty prihrala takých úslužných ľudí. Slovenská zem, tie pyšné hory, tie žírne moravy, totiž ešte nenosila toľko ministrov, ktorí by bez slova akceptovali nulový rast miezd v kombinácii (napríklad) so znížením platby za poistencov štátu o tristo miliónov.