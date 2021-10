Efekt prizerajúceho sa. Naozaj nepomôžeme pri obťažovaní či útokoch antivaxerov?

Skupina agresívnych antivaxerov voranžových vestách pred niekoľkými dňami obsadila predajňu potravín v nitrianskom nákupnom centre a hodinu šikanovala nielen predavačky, ale všetkých slušných nakupujúcich.

Podobná skupina počas leta navštevovala očkovacie centrá aj mobilné očkovacie tímy a hrubým a vulgárnym spôsobom útočila na lekárov a vedcov, ktorých dokonca navštevovali pod ich domami.

V poslednom období sa čoraz častejšie objavujú prípady mužov, ktorí si bez problémov v preplnenom kupé vytiahnu z nohavíc penis a začnú masturbovať pred neplnoletými dievčatami.

Čo majú všetky tieto udalosti spoločné so smrťou 28-ročnej čašníčky z New Yorku z roku 1964?

Zdanlivo vlažnú a nezaujatú reakciu verejnosti, ktorá v akútnom prípade nedokáže pomôcť. No je to skutočne tak? Naozaj ľudia nedokážu vyjsť zo svojej komfortnej zóny a pomôcť v krízových situáciách iným?

Úbohá Kitty a 38 svedkov

V skorých ranných hodinách 13. marca 1964 sa vracala 28-ročná barmanka Kitty Genovese po odrobenej šichte do svojho bytu v štvrti Queens v New Yorku. Útočník Winston Moseley ju chvíľu sledoval a pred domom ju dvakrát bodol do chrbta.

„Bože, on ma bodol! Pomôžte mi!" vykríkla Kitty. Niekoľko susedov počulo jej plač, ale iba niekoľkí rozpoznali, že ide volanie o pomoc. Napokon Robert Mozer, jeden zo susedov, zakričal na útočníka, aby nechal dievča na pokoji. Moseley ušiel a Kitty sa vážne zranená vydala k zadnému vchodu do budovy.