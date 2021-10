Výber šéfredaktorky: Zsuzsová mohla dávno šiť mundúry vo väzení

Kto je ďalší člen smeráckeho klubu obvinených?

14. okt 2021 o 16:58 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

Alena Zsuzsová si objednala vraždu. Neprekvapilo nás to. Čítali sme jej komunikáciu s Marianom Kočnerom aj s niektorými ďalšími mužmi, ktorí sa chytili na jej lep. Zamierila tam, kde si myslela, že sú slabí. Hrala svoje roly. Pre peniaze, kvôli Kočnerovi a pre svoj deformovaný svet, v ktorom je vražda súčasťou hry Ave ja a Ave ty.

Najvyšší súd ju odsúdil za vybavovanie vraždy bývalého primátora Lászlóa Basternáka. Po jedenástich rokoch sa vynorila pravda. Verme, že sa napokon vynorí aj pri vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Nech bola akokoľvek zabalená do hesiel a ikoniek.

Zsuzsová stále mlčí a všetko popiera. Hrá svoju rolu. Nevieme, či dostáva za to honorár, nevieme, aké sľuby držia jej jazyk za zubami. Ale dnes už vieme, že vo väzení zostarne. Už nikomu nepošle fotografiu cudzej ženy s našpúlenými ústami.

Čo sa mení pre Zsuzsovú?

Pre rodiny obetí je to slabá útecha. Polícia nedokázala ochrániť Basternáka napriek tomu, že ho zabili na tretí pokus. Prenasleduje nás aj úvaha, že ak by spravodlivosť za vraždu Basternáka bola rýchlejšia, tak by Zsuzsová dávno šila mundúry vo väzení a neasistovala by Kočnerovi.

Ale zatiaľ ešte Zsuzsová nepracuje. Môj kolega Peter Kováč sa pozrel na to, čo sa po právoplatnom rozsudku mení pre Zsuzsovú vo väzení.

Smerácky klub má nového člena

Peter Kažimír získal členstvo v klube smerákov obvinených z korupcie. Odstúpiť z pozície guvernéra Národnej banky Slovenska sa nechystá a jeho odvolanie môže byť problematické. Jeho pozíciu chránia európske inštitúcie pred prípadnými politickými tlakmi.

Pravidlá zjavne nerátali s politickými nominantmi, ktorí si do svojej pozície budú ťahať stranícku históriu. Naplno sa ukazuje, prečo Kažimír nemal byť nikdy zvolený do tejto pozície.

Robert Fico sa aj napriek straníckej "zrade" postavil za Kažimíra. On ho vraj pozná a nič také by neurobil. Samozrejme, Fico cez Kažimíra chráni len seba. Vo svojom komentári som rozpísala, prečo sa opäť raz mýli.

České voľby bez receptov

Populisti Visegrádu prišli počas víkendu o dôležitého vládneho partnera. Bývalý agent ŠtB a trestne stíhaný premiér Česka Andrej Babiš prehral voľby. Môj bývalý zástupca Petr Šabata, ktorý dnes pracuje pre Český rozhlas, sa snažil precediť skúsenosť a zistiť, či existuje formulka, ako porážať populistov vo voľbách.

Zistil, že vlastne ani nie, lebo "hlavnú úlohu v odchádzaní premiéra zohrala náhoda a chyby samotného Andreja Babiša". Zároveň však stále nachádza zreteľné poučenie pre demokratov, najmä v Maďarsku a Poľsku.

"Spojte sa. Včas. Spíšte program, neriešte v ňom do hĺbky kultúrne otázky. Ponúknite lídrov s čistým štítom. Skúste predstaviť aj nové sympatické tváre (v Česku zažiaril šéf Starostov Vít Rakúšan). Ako čert krížu sa vyhýbajte verejným sporom. To sú podmienky potrebné, nie postačujúce."

Správa o živote a smrti

Prežili nepredstaviteľné. Ušli a napísali správu o tábore, na ktorého opis slovo peklo je krátke. Okolitý svet tušil, že nacisti vraždia Židov, Rómov, homosexuálov, každého, kto nezapadal do predstavy správnej rasy, ale rozmery tohto vyhladzovania si predstaviť nemohli. Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba porozprávali detaily. Dnes ich správu označujú ako Auschwitz Protocols (Osvienčimské protokoly).

Režisér Peter Bebjak natočil film na základe autobiografickej knihy Wetzlera, ktorý nesporne zanechá v divákoch hlboké stopy. Nielen na jeden večer, ale nadlho.

Môj kolega Peter Getting sa na základe filmu vrátil do temnej histórie a vysvetľuje čitateľovi súvislosti.

Botanická utópia?

Je obraz ekologickej dediny, kde sa obyvatelia vyberajú prísnejšie než starosta dediny, len taká úsmevná utópia? Alebo je to reklamný trik jednej firmy, ktorá chce stavať na chránenom území a medzičasom sa stala hlavybôlom pre starostu Lozorna?

Môj kolega z Indexu Tomáš Vašuta sa pozrel na projekt Botanika. Ten z oficiálnych opisov vyznieva veľkolepo, ale čo všetko sa za ním skrýva?

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME