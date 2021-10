Lengvarského reforme neškodí len Kollár (komentár)

Držte si Janku Cigánikovú.

17. okt 2021 o 20:25 Zuzana Kepplová

Zatiaľ sa premiér pričinil k podpore Lengvarského reformy predložením tohto argumentu: ak zmeny neprebehnú, bude sa diať pozvoľná erózia.

Kollárovu tézu, že odsun špecialistov podporí neblahé vyľudňovanie v regiónoch, stavia Heger na hlavu. Tvrdí totiž, že nemôžeme udržiavať nemocnice s chýbajúcim personálom a nedostatočným počtom úkonov. Čo je, dodávame my, dané jednak spomínaným vyľudňovaním, ale aj chýbajúcimi pracovnými silami v zdravotníctve.

Možno by sme sa preto mali pýtať aj inak: ako oná reforma rieši toľko omieľaný nedostatok pracovníkov v sektore? Isto, keď bude špecializovaných pracovísk menej, nebude to tak biť do očí. Ale cítiť to budeme rovnako.