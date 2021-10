Kvóty zostanú, hudobníci sú pre Matoviča nové nevestičky (komentár)

Minister financií ďakuje ministerke kultúry za pochopenie.

18. okt 2021 o 15:17 Soňa Jánošová

Na medzinárodný deň detí prišiel Igor Matovič na ministerstvo kultúry so škatuľkou cukríkov a „človiečikovi s čistou dušou dieťaťa“ tak urobil „radosť veľkú“. Áno, tým človiečikom je dospelá žena na čele spomínaného ministerstva.

Matovič aj Milanová sa touto udalosťou pochválili na sociálnych sieťach, a tak máme k dispozícii unikátnu ilustráciu vzťahu dvoch veľkých deciek z OĽaNO.

Ak by sme pani ministerku a pána ministra znova posadili do školy, ich roly by boli celkom jasné.

Natálka je to dobré dievčatko, ktoré rado kreslí hrady a koníky. Igi zas triedny šašo, ktorý položí chemikárke pripináčiky na stoličku.

Jeden má pre druhého slabosť a občas sa stane, že Igi do nejakého svojho maléru namočí aj Natálku.