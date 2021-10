Zoberte Hegerovi grafy (komentár)

Porovnávať fiškálnu a covidovú krízu je zákernosť alebo nevedomosť.

18. okt 2021 o 16:05 Peter Tkačenko

V koalícii sa nám rozšíril taký nešvár. V snahe ukázať starostlivú tvár vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera v kontraste s macošským správaním Roberta Fica sa vyťahujú porovnania štátnej pomoci počas fiškálnej krízy spred desiatich rokov s covidovou krízou.

Osobitne premiér Heger veľmi rád opakuje, že pri covide vláda konala oveľa rýchlejšie a rozšafnejšie, vďaka čomu udržala pod kontrolou nezamestnanosť a ekonomika sa utešene rozbehla.

Uznajme mu, že makrovýsledky sú dnes naozaj oveľa lepšie, ako sme čakali, akurát porovnáva hrušky s lopatami.

Niekto by premiéra obvinil zo zákernej manipulácie, ale to by sme mu krivdili. Premiér a donedávna minister financií úprimne a odvážne nechápe, prečo je covidová kríza takmer v každom ohľade iná ako tá finančná a prečo všetky štáty unisono zareagovali o nejaký rád masívnejšími výdavkami. Vo verejnom záujme mu to môžeme vysvetliť.