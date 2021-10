Ženy nebudú ticho (komentár)

Predkladateľom zákona o sťažení prístupu k interrupciám nezáleží na ochrane života.

18. okt 2021 o 18:32 Nataša Holinová

Návrh zákona Anny Záborskej a jej veselej pomáhajúcej družiny preliezol do druhého čítania, a už ho sprevádzajú výhrady odbornej verejnosti. Konkrétne zdravotníckej.

Výborne. V nádeji, že sa to konečne prestane hrať na konzervatívno-liberálnu vojnu, by sa vari mohli dostať k slovu aj vecné argumenty. Prirodzene, nádej, že predkladatelia budú počúvať niečo také nepríjemné ako argumenty, žiari s intenzitou októbrového slnka.

Lekári, lekárky, sestričky a pôrodné asistentky veľmi pokojne vysvetľujú, že ide o sťaženie podmienok na interrupciu, aj keby sa to volalo Balada o očích topičových, nieže zákon o pomoci ženám.

Ďalej upozorňujú, že z odborného pohľadu by zavedením tohto zákona došlo k zhoršeniu zdravotnej starostlivosti a zdravotníci by museli konať v rozpore s najlepšou možnou praxou. Predlžovanie čakacej lehoty považujú za najhoršiu časť návrhu zákona, lebo by im zakázal konať včas.