Prečo som bol verejne protestovať

Keď naposledy prešiel sprísňujúci návrh do druhého čítania, ženy v Bratislave protestovali. (Zdroj: Miroslava Spodniaková)

Autor je bývalý analytik ministerstva školstva, bývalý učiteľ na ZŠ



„Na Slovensku platí starý zaostalý komunistický zákon o potratoch z roku 1986. Je zaostalý aj z odborného hľadiska, aj z morálneho hľadiska (...) Niektorí hovoria o práve na potrat. Ja som presvedčený, že také právo neexistuje.

Je tu iba možnosť ísť na potrat na základe toho zaostalého komunistického zákona. My podporujeme ženy v práve porodiť dieťa v čím lepších podmienkach.“ (Richard Vašečka, poslanec OĽaNO, rozprava v parlamente, 28. 9. 2021)

Koncom septembra poslankyne a poslanci posunuli do druhého čítania zmeny zákonov, ktoré označujú ako „pomoc pre tehotné ženy“. Zrejme ešte teraz, v októbri, by sa malo v parlamente definitívne rozhodnúť, či sa zmeny naozaj dostanú do praxe.

V čom spočíva pomoc