Dnešná Praha je horšia ako kedysi Kremeľ (píše Petra Procházková)

Prezident je chorý. A či ho už niekto má rád, alebo nie, zaslúži si súcit. Nie ako hlava štátu, ale ako vážne chorý človek.

To však nemení nič na tom, že vôľa prezidenta už – možno dočasne, ktovie – nie je tou, ktorou by sme sa mali riadiť. Môže ju ovplyvňovať bolesť, depresia, lieky, ale aj informácie, ktoré k nemu necháva preniknúť jeho okolie, manipulatívne z kontextu vytrhnuté správy s cieľom udržať ho vo funkcii bez toho, že by to Miloš Zeman teraz sám chcel. Má iné starosti.

Z Ruska mám skvelú prípravu, a preto som vybavená o niečo väčšou trpezlivosťou ako moji kolegovia, ktorí majú pocit, že politici sú tu pre ľudí, nie naopak.

Preto ma nešokovalo, keď hradný kancelár Vratislav Mynář takmer týždeň – kým ho odhalili – tajil, že prezident už nie je schopný vykonávať svoju funkciu, a on ju obetavo vykonáva zaňho.

Hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček sa za prezidenta modlí a zverejňuje na sociálnych sieťach žalmy. O novinároch hovorí ako o krysách a hydrách, pasúcich po cudzom nešťastí.

Toto ste nepočuli ani z úst kremeľských úradníkov v čase, keď som 90. roky trávila blízko Červeného námestia.

Všetci prezidentovi muži

Boli to roky Borisa Jeľcina. Aj on sa v jednej chvíli ocitol v podobnej situácii ako teraz Miloš Zeman. S niekoľkými rozdielmi.

Postavenie Jeľcina sa Zemanovmu podobalo predovšetkým tým, že od neho závisela skupina ľudí, ktorí by jeho odchodom z úradu prišli o všetko – zdroj príjmov, výsadné postavenie, možnosť intrigovať z najvyšších pozícií, ovplyvňovať nielen situáciu v Rusku, ale aj chod svetových dejín.

V Česku je pole pôsobnosti ľudí, ktorí vládnu, o niečo skromnejšie a na beh sveta majú páni ako Mynář, Nejedlý či Ovčáček, našťastie, pramalý vplyv.

Z Hradu sa však osobné blaho, politický vplyv a žiarivá budúcnosť zabezpečuje lepšie ako z podhradia. To vysvetľuje, prečo sa okolie prezidentov tak snaží, aby vážne chorí lídri neboli ponechaní v pokoji a starostlivosti lekárov, ale vedú im ruku pri podpise dôležitých listín, rozťahujú ústa do optimistického úsmevu a fotografiami človeka s prázdnym pohľadom, podobného skôr vypchatému medvedíkovi, dokazujú, že hlava štátu je takmer fit.

Jeľcin bol, podobne ako Zeman, mužom zemitým, so sklonom k nadmernému užívaniu alkoholu a nezdravých jedál. Ruský prezident si pochutnával na pirohoch so zemiakmi, ani bez mäsa dlho nevydržal. Šašlik či pelmene boli základom jeho jedálneho lístka.