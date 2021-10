Čaputová sa s Ficom nemá o čom rozprávať (komentár)

Ak je drzosť inou formou šťastia, Fico je plodom spojenia Felixa s Fortúnou.

19. okt 2021 o 15:14 Peter Tkačenko

Víťazná zostava sa nemení vo futbale ani v politike, a ak vám nejaká téma či taktika pekne funguje, bolo by hlúpe sa jej vzdávať. Napríklad Robert Fico si všimol, ako mu nad očakávania zabrala téma referenda o predčasných voľbách a snaží sa z nej vytrieskať, čo sa dá.

Článok pokračuje pod video reklamou

Plody referendovej kampane mal síce ako preferenčný líder a premiérsky pretendent zberať najmä Peter Pellegrini, ibaže ten Smeru dovolil, aby si referendum privlastnil.

A keď po rozhodnutí ústavného súdu koaliční (!) predsedovia vzývali ľudové hlasovanie o konci vlastnej vlády, Fico si musel pretierať oči, či dobre vidí a naozaj má toľké šťastie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fico sa domáha konzultácie s Čaputovou. Nemusí mu odpovedať Čítajte

Ale dobre, hlúpy, kto dáva, hlúpejší, kto neberie a železo sa má kuť, kým je horúce. A keď to tak dobre ide, prečo by do debaty o rozpúšťaní parlamentu v referende ako vrchole demokracie neskúsil nalákať aj prezidentku? Tak v Rimavskej Sobote zo záhrenia vytiahol nové referendové otázky a od Čaputovej sa verejne domáhal prísľubu, že takéto referendum vypíše.