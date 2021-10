Babišovo ANO zažíva nepoznané (český zápisník)

Očakáva sa, že Andrej Babiš v úlohe poslanca nepobudne dlho.

22. okt 2021 o 12:36 Jindřich Šídlo

Všetko je raz po prvýkrát. A tak sa stalo, že prvýkrát vo svojej histórii mieri do opozície hnutie ANO Andreja Babiša. Po ôsmich rokoch a dvoch volebných obdobiach vo vládnych laviciach je to pre politikov stále najsilnejšej českej politickej strany zásadná zmena.

Vezmite si hoci len novo zvolenú predsedníčku poslaneckého klubu ANO Alenu Schillerovú, ktorá zároveň dosluhuje ako ministerka financií končiacej Babišovej vlády.

Pani Schillerová, známa aj ako „kráľovná českého Instagramu“, začala vo svojej novej úlohe veľkolepo. Na svojom Twitteri sa rozhorčila nad faktom, že nová česká snemovňa bude mať od novembra sedem podpredsedov namiesto súčasných šiestich.

Je to úplne legitímna námietka. Až na to, že podpredsedov bude šesť namiesto súčasných piatich. No v zásade to sedí.