Ako Fico zjedol Pellegriniho (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Robert Fico usporiadal protest v Rimavskej Sobote a nasleduje zoznam vecí, na ktorých nezáleží.

Nezáleží napríklad na tom, či tam bolo iba tisícpäťsto ľudí, alebo až tritisíc. Nezáleží na tom, či tých ľudí do Rimavskej Soboty zvážali. Nezáleží na tom, čo presne tam zaznelo, lebo tam zaznelo presne to, čo sa dalo čakať.

Rovnako nezáleží ešte na mnohých iných veciach. Záleží na tejto jednej: Robert Fico bol ešte pred rokom zrelý na politický uterák a zdalo sa, že už nikdy nebude môcť chodiť po uliciach. Teraz usporiadal protest, takže po uliciach evidentne chodiť nielen môže, ale môže aj zorganizovať protest. A ten protest sa navyše skončil úspechom.

Robiť politiku

Vidieť to aj na iných veciach: posilnený týmto (bohužiaľ) úspechom ešte cestou v aute nahral odkaz pre Petra Pellegriniho, ktorému odkázal, že ak si nevie predstaviť, že by sedel vo vláde, ktorú by on, Robert Fico viedol, stačí vyhrať voľby.

A opäť trafil. Bohužiaľ, Robert Fico je momentálne a opäť najschopnejším politikom.