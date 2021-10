Boris Kollár môže naďalej pokojne spávať (komentár)

Politici chceli preniesť robotu na „odborníkov“.

26. okt 2021 o 9:18 Peter Tkačenko

Kto by to bol povedal! Hoci nám Igor Matovič sľúbil, že prvý bratislavský koncil na obnovenie dôvery v právny štát prinesie do niekoľkých dní konkrétne výsledky, po viac ako mesiaci nemáme v rukách nič, čo by sa mohlo hrdiť týmto názvom.

Kľúčový problém je, že politici chceli preniesť robotu na „odborníkov“. Tí mali odlíšiť dobro od zla a nájsť „správne“ riešenia. Ale to je opäť raz nepochopenie fungovania sveta. U nás sa zaužívalo, že „hodnotovou“ otázkou sú len potraty a diskriminácia homosexuálov, všetko ostatné má akési merateľne dobré riešenie.