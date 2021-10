Uniknuté video je manuál k poznaniu (komentár)

Kto sú na Slovensku tí, ktorí programujú svedkov.

26. okt 2021 o 18:02 Peter Schutz

Chcelo by to najskôr úvahu o úlohe náhody v dejinách, trebárs približne koľkokrát do pasce na pytliakov chytili opozičných politikov (a ich družiny), ktorých odpočúvať bez súdneho zvolenia a konkrétneho podozrenia je zneužitie moci v politickom zápase.

Teda pokiaľ hovoríme – akože ešte stále hovoríme – o liberálnej demokracii.

S prezumpciou legality záznamu – opak si autor odmieta predstaviť – sa najaktuálnejšou javí otázka, ako taká bomba, akou nahrávka Fica s Kaliňákom, Bödörom seniorom a Gašparom juniorom nesporne je, zakýva politickou realitou.

Aj keď z obsahu poznáme málo, celkom zreteľné je toľko, že pokusy o manipuláciu policajných vyšetrovaní sa na Slovensku skutočne diali. O tom už spor nie je, ako ani o tom, že z ktorého smeru (Smeru) vetry machinácií fúkali.

A stále fúkajú, keďže realita dní ukazuje, že súdy, prokuratúry (krajské i tá hlavná), inšpekcia, SIS, NBÚ atď. neprestávajú byť nasiaknuté živlami, ktoré nepracujú pre spravodlivosť a právny štát, ale proti nim.