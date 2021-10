Zuckerberg pochopil, že Facebook musí byť zničený (komentár)

Prečo Mark Zuckerberg založil Meta a blúzni o metaverze.

29. okt 2021 o 13:14 Tomáš Prokopčák

Facebook umiera.

Tak by sa asi dalo zhrnúť najnovšie divadlo Marka Zuckerberga i jeho nápad vytvoriť akúsi metafirmu s „originálnym“ názvom Meta.

Facebook má kopu problémov a okrem tých mravných, trestnoprávnych a filozofických jeho majiteľa zjavne trápia najmä tie obchodné.

Skrátka, Facebook je pacient, ktorý umiera. Možno to ešte ani sám nevie, určite si to jeho okolie nechce pripustiť, no už vidno prvé symptómy: tá trajektória je však jednoznačná.

Meta je len odpoveď. Ak chceme pochopiť, prečo Zuckerberg blúzni o nejakom metaverse, prečo premenúva Facebook na čosi zvláštne, prečo nám tu kreslí pološialenú víziu ukradnutú z cyberpunkových románov Williama Gibsona, prečo chce vytvárať paralelný virtuálny svet k tomu reálnemu, musíme sa pozrieť, čo sa vlastne Facebooku deje.