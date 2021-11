Máme právo sa hnevať preto, že sa tu po roku opakuje to isté

Dole vodou so Samom Marcom (Zdroj: SME.sk / Hejty)

Autor je prekladateľ a publicista

Posledný rok a pol je jedna veľká, dlhá a únavná prípadová štúdia o tom, že pravidlá sa neoplatí dodržiavať: ak ich dodržiavate, nič za to nedostanete, ba ešte ste aj považovaný tak trochu za debila.

Teda v normálnych časoch. V tých menej normálnych, ktoré sú zhodou okolností aj teraz, z vás je v lepšom prípade užitočný idiot. V horšom prípade vrah. No a vrahovia si zaslúžia tiché pohŕdanie alebo nenávisť. Alebo rovno trest.

Dvanásť rokov sme takmer bez prestávky videli, že sa môže všetko. Potom prišla pandémia a s ňou ďalší rok a pol intenzívnej kultivácie verejného priestoru. Toto je výsledok. Nemá to tak byť. Vy, ktorí ste sa ešte úplne nezbláznili, máte právo pýtať sa, prečo to tak je a či sa to nedá inak.

Máte právo sa hnevať.

Z Bratislavy od stola

Opäť sa nám tu napríklad úplne bez hanby začala rozmáhať taká legenda, že keď bol ešte ministrom zdravotníctva Marektodal, tak to vlastne aj naozaj dal, nie ako ten Lengvarský. Tisíce mŕtvych by síce mohli nesúhlasiť, ale sú mŕtvi, takže nemôžu.

A Matovič povedal, že on toho Lengvarského vlastne vôbec nechcel, aj keď Naď zase hovoril niečo iné.