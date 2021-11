Fico ukazuje dobré srdce. Zaslúži si rásť nielen vo Focuse (komentár)

Elektorát Smeru ocenil, že pre 50-tisíc by Fico ani nevytiahol nohu z postele.

1. nov 2021 o 16:51 Peter Schutz

Nízka výpovednosť a ešte nižšia hybnosť (medzimesačná) preferencií trochu kompromituje tému. Aspoň letmú pozornosť pre októbrový Focus však pýta chalupársky škandál Fica, keďže zber dát ho čiastočne zachytáva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Voliči Smeru síce mali len pár dní na reakciu, potvrdili však stabilnú formu (povesť) – ich obľúbená strana, ktorá sa už rok (bez jediného výkyvu!!) doťahuje na „béčko“ Pelleho, vyrástla oproti septembru o celé percento.

A oproti predprázdninovému stavu – ktorý je relevantnejší optikou trendu – nabrala „sociálna demokracia“ už tri percentá k dobru.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slosiarik: Prvé reakcie voličov Smeru na videá Fica z chaty nie sú negatívne Čítajte

Elektorát Smeru ocenil po zásluhe to, že pre 50-tisíc „kešu“ by Fico ani nevytiahol nohu z postele. Percento navyše mu náleží už len za to, že nie je materiálne založený človek, ktorý by šiel hlava-nehlava po zisku. Kdeže – s mesačným príjmom 5000 eur (aj s cestovným) obetuje Fico desaťnásobok, veď ten neznámy zlodej potrebuje peniaze určite viac ako on. Nech skončí nerovnosť!

Fico takto ukazuje – okrem iného – aj dobré srdce. Empatický človek. Zaslúži si rásť nielen vo Focuse, ale aj v AKO a inde.