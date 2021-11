Cirkvi sú v otázke očkovania na správnej strane

Teraz musíme držať spolu proti naivite a hoaxom.

2. nov 2021 o 12:25 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár, pôsobí v ČR

Ako tak sledujem vývoj nálad počas pandémie v oboch našich republikách, je to celkom slušná horská dráha. V prvej vlne sme boli jednými z prvých, čo zaviedli a zodpovedne nosili rúška, nepreplnili nemocnice, boli sme extrémne solidárni, chodili sme nakupovať starším a dobrovoľníčili, čo to šlo a, áno, zasekli sme si popri tom celkom slušnú sekeru do rozpočtu.

A boli sme best in covid.

Lenže, my to tak nejak máme v sebe, že skúsiť sa má všetko, a tak sme si v druhej vlne povedali, že sa pozrieme, ako to vyzerá, keď sa na nejakú zodpovednosť a solidaritu vykašleme.

No vtedy nás ešte celkom rýchlo vydesili preplnené nemocnice, a tak sme zostali načas doma, zatvorili sme obchody, školy aj hranice. Ale priblížili sa Vianoce a bolo treba nakúpiť, tak sme zas všetko otvorili, aby sme si mohli zasurfovať aj na ďalšej vlne.

A veruže prišla poriadna, museli sme si nakúpiť aj respirátory. Aj tak sme zas všetko zavreli. No začali sme očkovať, hoci vakcín vtedy bolo málo.

Úprimne ma potešilo, že naprieč týmito vlnami, až na malé výnimky, podporovali zodpovedný prístup k protipandemickým opatreniam aj cirkvi a ich predstavitelia.