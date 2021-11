Chlapci v sukniach nechodia, a basta (píše Petra Procházková)

Autorka je redaktorkou českého Deníka N



V niekdajšej kazašskej metropole Alma-Ata prišli žiaci jednej školy na vyučovanie v sukniach. Sedeli celý deň v laviciach a na sebe mali dámske šaty. Dievčatá aj chlapci. Učiteľov to tak vyviedlo z miery, že nedokázali učiť.

Je to prekvapivé, možno až šokujúce. Nie pre sukne či schopnosti detí provokovať a prieť sa s dospelými, ale preto, že sa to odohralo ďaleko od Európy, v spoločnosti trochu konzervatívnej, na mieste, odkiaľ k nám ozveny rodových tém nedoliehajú. Napriek tomu sa nás to týka.

A musím si to priznať aj ja, poznačená dospievaním v čase vrcholného socializmu, svetonázorovo zasiahnutá „deväťdesiatkami“ a dozrievajúca teraz, keď sa rodové témy stali denným chlebom novinárov.

Kým ja vidím len dve pohlavia a všetko ostatné mi príde ako odchýlka od normy, mojim deťom už je úplne jedno, kto sa s kým drží za ruku.

Sukňa na rovnošatu

Nie je to škola hocijaká. Ale elitná, nesúca meno prezidenta Nursultana Nazarbajeva, titulovanom Otec národa. Proti sexizmu protestovali študenti Nazarbajevovej intelektuálnej školy (NIŠ). Prečo?

Stalo sa to 27. októbra 2021. Žiak ôsmej triedy skočil z jedenásteho poschodia. Samovražde predchádzal incident, keď ho nepustili na školský večierok venovaný hrdinovi detských kníh Harrymu Potterovi. Prišiel naň totiž v sukni.

Chlapec v sukni učiteľov pobúril. Usúdili, že potrebuje pomoc psychológa, ak nie psychiatra. Po pohovore s odborníkom skočil.

Jeho kamarátka Dariga Džanabajevová však na instagrame napísala, že psychológ za nič nemôže. Snažil sa vraj rozrušenému spolužiakovi pomôcť, ale ten bol pod tlakom školy.

„Chlapec si obliekol sukňu. Keď ho uvideli, výchovný poradca sa rozzúril, odtiahol ho k psychológovi, tam ho donútil sukňu si vyzliecť. Keď sa ho spolužiaci chceli zastať, pedagóg sa im vyhrážal, že si ich mená zapíše a všetkých disciplinárne potrestajú,“ napísala Dariga.

Žiaci si po smrti spolužiaka obliekli sukne na povinnú rovnošatu.