Opustiť sa vieme aj bez Hegera (komentár)

U nás je porobené už pri zaočkovanosti 43 percent!

3. nov 2021 o 15:50 Zuzana Kepplová

Na východe sa vraví, že tam roboty nieto, lebo všetko je už porobené. Takýto prístup si osvojil aj premiér Heger, keď začal hlásať, že vláda už vo veci očkovania všetko urobila.

A keďže sme v demokracii, zamyslel sa ďalej Heger nad príčinami očkovacieho krachu, nemožno ľudí do ničoho nútiť. Lebo to je nová definícia demokracie, ktorú sme si nedávno vypočuli aj od bývalého policajného prezidenta, že hádam by sme nechceli, aby polícia vynucovala poriadok, v demokracii?!

Ži a nechaj žiť, prípadne aj zomrieť.

Nuž, opustiť sa vieme aj sami. Lídrov si však vyberáme na to, že je ich náplňou práce neopustiť sa nikdy. Proste nikdy. A keď aj Heger ako občan a smrteľník má neraz chuť padnúť na kolená a pýtať sa Boha, prečo nás tak skoro po návšteve pápeža opustil, nemal by ísť s týmto výjavom na verejnosť a prezentovať ho ako politické stanovisko.