Epidémiu môžeme do šiestich týždňov prakticky ukončiť

Štyri grafy a mapy, ktoré nám hovoria, aká zlá je epidemiologická situácia. A jeden graf ponúkajúci cestu von.

3. nov 2021 o 17:20 Martin Pavelka

Autor je odborník na epidemiológiu, pracuje na MZ SR. V nasledovnom texte prezentuje výlučne svoje vlastné názory, ktoré nie sú a nemusia byť oficiálnym stanoviskom MZ SR.

Lockdown používajme ako šafran

Efektívne alebo časovo závislé reprodukčné číslo vypočítané matematickým modelom EpiNow2 s týždennými brekpointmi, ktorý bol vyvinutý tímom pod vedením Sama Abbotta na Londýnskej škole hygieny a tropickej medicíny. Dátový zdroj: NCZI

Hlavnou úlohou covidového automatu je moderovať dynamiku šírenia vírusu v populácií a tak zabrániť náhlemu preťaženiu zdravotníckeho systému.

Keď sme prepínali okresy s najvyššou mierou infekčnosti do červených a bordových farieb, hodnota reprodukčného čísla klesla z 1,3 na 1,1. To znamená, že kým koncom augusta desať infekčných ľudí nakazilo v priemere ďalších trinásť ľudí, koncom septembra to bolo už iba ďalších jedenásť ľudí. Tento merateľný efekt svedčí a výbornej účinnosti covidového automatu.

Automat je v podstate akousi formou lockdownu, kde sú reštriktívne opatrenia zavádzané v rôznych mierach v závislosti od chorobnosti v okresoch na Slovensku. Skúsenosti z iných krajín však ukazujú, že reštriktívne intervencie sú síce vysoko účinné v krátkodobom horizonte, no v dlhodobom horizonte ich efekt vyprchá.

Lockdown je zároveň takzvanou špinavou intervenciou, ktorá simultánne ničí ekonomiku a zabraňuje deťom v prezenčnom vzdelávaní, čo má ekonomicky dlhodobé následky. Navyše, po dlhšom čase ľudia prirodzene začnú obchádzať nastavené reštriktívne opatrenia.

Osobne som veľkým odporcom lockdownov. Je to, ako keby sme mali v ruke iba jeden hrací žetón. Veľmi dobre si musíme zvážiť, kedy ho použiť, aby sme ho zbytočne nepremrhali, lebo jeho účinnosť je krátkodobá.

Vráťme sa však k nášmu reprodukčnému číslu. Jeho aktuálna hodnota je na Slovensku medzi 1,25 – 1,30, čo znamená, že desať infekčných ľudí opäť v priemere nakazí ďalších trinásť ľudí. V prípade delta variantu ide o ekvivalent nárastu epidémie šesť - sedem percent každý jeden deň alebo zdvojnásobenia počtu nových prípadov každých desať - dvanásť dní.

Ak sme minulý týždeň dosahovali v priemere 4871 prípadov denne, tak o týždeň a pol môžeme s vysokou mierou pravdepodobnosti očakávať nový priemer desaťtisíc prípadov denne.

Čaká nás aj 8-tisícka nakazených denne

Modelovaná infekčná krivka na Slovensku (1 september – 1 november 2021), modelovaná s použitím matematického modelu EpiNow2, ktorý bol vyvinutý tímom pod vedením Sama Abbotta na Londýnskej škole hygieny a tropickej medicíny. Dátový zdroj: NCZI

Ak si vymodelujeme skutočnú infekčnú krivku (zelený, oranžový a fialový graf), zistíme, že minulý týždeň sa na Slovensku infikovalo niečo medzi sedem- až osemtisíc osôb každý jeden deň.

Toto číslo sa líši od reportovaných čísiel (sivé stĺpčeky) v tom, že pri modelovaní berieme do úvahy inkubačnú lehotu delta variantu a čas na čakanie a laboratórne spracovanie PCR testov. Naša modelová krivka je takto posunutá o zhruba jeden týždeň a reflektuje skutočnú dynamiku v populácií.

Týchto sedem- až osemtisíc infekcií je preto extrémne ľahké predpovedať a budeme ich vidieť v reportovaných dátach počas celého tohto týždňa.

Za čiernu môže nízka zaočkovanosť

(A) Úroveň zaočkovanosti v jednotlivých okresoch Slovenska

(B) Mapa covidového automatu platná pre budúci týždeň

(C) Hodnoty reprodukčného čísla v jednotlivých okresoch Slovenska

Mapa zaočkovanosti na Slovensku je prakticky identická s aktuálnou mapou covidového automatu. Čierne a bordové okresy patria k najmenej zaočkovaným regiónom Slovenska.