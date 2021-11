Podporovanie neočkovacích nálad hraničí s Trestným zákonom (komentár)

Potrebujeme si vydýchnuť a začať opravu.

4. nov 2021 o 14:17 Jakub Filo

Očkovanie je kľúč. Z pandemického hľadiska smeruje k menšiemu počtu prípadov, k menšiemu počtu hospitalizácií a menšiemu počtu úmrtí. A áno, stále sa môže stať, že napriek vysokej zaočkovanosti covid opäť udrie silno, ako sme to mohli vidieť v niektorých krajinách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Jednoducho, či sa to niekomu páči, alebo nie, to, že sa opätovne noríme do režimu ako počas lockdownu, že hotelieri, krčmári, kuchári a kopec malých prevádzok je opäť na pokraji prežitia, je len a len preto, že sa takmer polovica Slovenska nedala zaočkovať. Mali možnosť a nevyužili ju.

Nemôžeme mať jedno bez druhého. Nemôžeme za súčasnej situácie chcieť všetko otvorené, chodiť do klubov a do reštaurácií a popritom sa pozerať, ako umierajú ľudia.

Všetci tí, ktorí boli zodpovední, nielen voči sebe, ale aj k celej krajine, voči deťom, aby mohli chodiť do školy, voči starkým, ktorí boli najviac ohrození, voči lekárom, ktorí sú opäť na pokraji vyčerpania v prvej línii, a voči všetkým tým drobným podnikateľom, sú dnes oprávnene sklamaní a rozčarovaní.