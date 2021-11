Dubček zastal a obrátil sa, prekvapený vlastnou neaktuálnosťou

Politik, ktorý sa vedel usmiať a hovoriť bez papiera. Slovákom to stačí.

7. nov 2021 o 14:12 Mariana Čengel Solčanská

Autorka je režisérka

Keď idete nakrúcať film, musíte vybrať miesto, hovorili nám v škole. Prejdete mestá a krajiny a budete hľadať dom, kopec, les. Keď ho nájdete, budete vedieť, že je to ono. Ako? To nikto nevie, to je tajomstvo.

Sú na svete také miesta, liahniská veľkých vecí a veľkých životov. Pred sto rokmi bola Pavlína Dubčeková samodruhá, každým dňom mohla porodiť, a keď sa to stalo, porodila syna Alexandra v tej istej dedine, v tom istom dome a v tej istej izbe, v ktorej vyše storočie pred ňou Anna Štúrová priviedla na svet syna Ľudovíta.

Dubčeka vychovali rodičia, ktorí po celý život hľadali utopický raj. Najprv v Amerike, potom paradoxne v Sovietskom zväze. Hľadali zem, kde nebude bieda ani hlad, bohatých ani chudobných, ani strachu z Boha.

Do Československa sa vrátili na začiatku druhej svetovej vojny a otec okamžite vstúpil do ilegálnej Komunistickej strany.