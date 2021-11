Poriadok sa dá robiť aj bez Naďových tupých rečí (komentár)

Kde je bojovník proti dehumanizácii Igor Matovič?

8. nov 2021 o 15:43 Peter Tkačenko

Bude užitočné hneď skraja napísať, že "okupácie" obchodov v podaní antirúškarov sú stupídne, neprijateľné a štát má nielen právo, ale aj povinnosť zasiahnuť a vandalov (nič iné nie sú) zastaviť a potrestať. Konkrétne zásahy môžu posúdiť kompetentní, ale aspoň sa netvárime, že nerozoznáme vandala od turistu.

Lenže ak chce vláda prispieť k dodržiavaniu nepopulárnych opatrení, musí sa aspoň usilovať o získanie dôvery. No... dôvery. To už v prípade ansámbla Eduarda Hegera nepôjde, ale vo vlastnom záujme by sa mal snažiť aspoň o tlmenie napätia.

To neznamená pasivitu, ako to nedávno smiešne prezentoval Heger, podľa ktorého je vynucovanie opatrení príznakom diktatúry. Ale je absurdné, aby koalícia zbytočne prilievala olej do ohňa. Nenájdeme lepšiu prípadovú štúdiu než slovník ministra Naďčloveka, ktorý si nevšimol, že už nie je v maštali.