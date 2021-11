Slovensko: Malá krajina veľkých ľudí. Zbúrajme mýty o zakomplexovanej spoločnosti

Slovensko má veľkú výhodu. Naučili pracovať s tým, čo máme.

10. nov 2021 o 7:00 Róbert Vass

Slovensko prešlo za 30 rokov svojej existencie turbulentnými udalosťami. Zažili sme pištoľnícke 90-roky, kedy bola krajina na križovatke udalostí.

Mali sme na výber či sa chceme dostať do sveta vyspelej Európy, alebo sa priradíme do klubu východného bloku. Našťastie sme si vybrali cestu západného, ekonomicky úspešného sveta, kde sme sa s pomocou reforiem dostali k označeniu Tatranského tigra.

Dnes je už veľmi ťažké pochybovať o členstve Slovenska v Európskej únii či NATO a všetky integračné snahy Slovenska do Európy prispeli k tomu, že sa môžeme vo svete pýšiť úspešnými príbehmi. Veľkosť a silu krajiny neurčuje rozloha, ale sila myšlienok, talentov a ambícii.

Neboli sme jediní

Zabudnime na to, že sme malá krajina. Zabudnime na to, že z Bratislavy, Košíc či Banskej Bystrice sa nedajú urobiť svetové veci. Keď sme zakladali GLOBSEC, a hovoril som o globálnych ambíciách, takmer nikto nám vtedy neveril.

„Musíte odísť do zahraničia, aspoň do Viedne či Prahy,“ počúval som od svojich známych či dokonca od niektorých politikov. My sme s tým nesúhlasili a snažili sa na Slovensko pritiahnuť svetové mená.

Nie preto, aby sme sa tým mohli pýšiť, ale preto, aby sme ukázali, že Slovensko a náš región nie je len „čiernym pasažierom“ na zadnom sedadle, ale chce prispieť k riešeniam v rámci globálneho diania. Takého diania, kde prídu svetové diplomatické špičky či ekonomickí lídri, aby hovorili a diskutovali o pálčivých problémoch sveta.

A to sa podarilo. Neboli sme však jediní, ktorí takto zmýšľali. Dnes máme na Slovensku niekoľko zaujímavých projektov, firiem či iniciatív, ktoré búrajú mýty o malej krajine niekde v strede Európy. Preto sme v spolupráci s denníkom SME spustili projekt Inšpirátori.sk.

Chceme Slovensku ukázať, že aj u nás máme ľudí, ktorí myslia globálne. Súčasne chceme príbehmi ľudí motivovať ostatných. Tých, ktorí si možno stále myslia, že z prostredia Vihorlatu či inej časti našej krajiny nevedia urobiť nič. Vedia.

Slovensko má oproti iným krajinám veľkú výhodu. Za tie roky sme sa naučili pracovať s tým, čo máme. A to, čo máme je pre nás cenné natoľko, že aj z našich skromných pomerov vieme ohúriť svet. Spomeňme napríklad firmu dizajnéra Štefana Kleina a jeho lietajúce auto AirCar. Z malej dielne pri Nitre vzniká svetovo úspešný projekt, ktorý môže byť onedlho na trhu ako prvý svojho druhu.

Klein je človek, ktorý sa za celú svoju kariéru nevzdal svojho sna. Vyrobiť lietajúce auto, ktoré bude plne funkčné a uvedené na trhu. Jeho nápady a tím inžinierov sú prezentované na svetových výstavách, kde reprezentujú Slovensko ako veľkú krajinu. Modernú a vyspelú.

Potrebný návrat z veľkého sveta

Dnes je pomerne ľahké odísť do zahraničia. Študovať tam, rozvíjať svoje nápady a pokúšať šťastie. Nie je na tom nič zlé, veď celé desaťročia sme snívali o tom, že budeme môcť cestovať, študovať a podieľať sa na projektoch v zahraničí.

Veľkou odvahou naopak je prísť naspäť na Slovensko a snažiť sa svoje skúsenosti uplatniť doma. To sa podarilo napríklad svetovo uznávanej vedkyni Dominike Fričovej, ktorá pôsobila na prestížnej Mayo Clinic v USA. Dnes pracuje pre Slovenskú akadémiu vied ako neurobiologička, kde skúma Parkinsonovu chorobu.

Rozdiel asi nemusím podčiarkovať. Veda je v USA podporovaná na úplne inej úrovni, ako na Slovensku. Podobných príkladov dnes môžeme nájsť mnoho. Tieto príbehy svedčia o tom, že veľkosť krajiny píšu ľudia, talenty a ich globálna ambícia.

Pomyselnú „malosť“ máme často nastavenú v našich hlavách. Ak sa pozrieme na iné – malé – krajiny, nevnímame ich ako neúspešné či marginálne. Izrael, Dánsko, Fínsko, Švédsko a mnoho ďalších.

Prispieť dokáže každý

Čo považujem za veľké plus je fakt, že tieto úspešné príbehy sa na Slovensku rodia stále, nie vďaka, ale napriek politickému nastaveniu krajiny či vládnej moci. A to je pre budúcnosť rovíjania talentov kľúčové.

Presne o tom je aj projekt Inšpirátori.sk, ktorého hlavným posolstvom je fakt, že aj relatívne malá inovácia môže zmeniť svet. Aj z malej obce niekde na severe, juhu či východe Slovenska dokážeme prispieť ku globálnym riešeniam. Tieto inovačné riešenia a projekty musíme však podporiť už v samotných začiatkoch, aby sme ich dostali na svetový piedestál.

Dnes sa z každej strany na nás valí vlna negativizmu a skepsy. Máme vnútropolitické problémy, no svet na nás nečaká. Uteká nám pomedzi prsty a my sa mu musíme čím skôr, tým lepšie prispôsobiť. Ak sa necháme „požierať skepsou a negativizmom, zmeškám vlak.