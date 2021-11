Hegerovo covidové menu míňa podstatu problému (komentár)

Témou dňa nie je odmeňovanie očkovaných, ale kolaps nemocníc.

9. nov 2021 o 16:46 Peter Tkačenko

V segmente covidovej pandémie sme na Slovensku dávno nevideli dobrú správu, takže sa treba potešiť aj málu. Veď viac ani nedostaneme. Potešme sa teda, že vláda zoči-voči hrozivo narastajúcej tretej vlne konečne nepredstiera pokoj rutinéra, ktorý všetko urobil dobre a vyhrieva sa v obdivných pohľadoch zvyšku Európy.

Pozitívny je aj duch správ, ktoré nám zvestoval koordinátor vlády Eduard Heger – väčšia sloboda pre zaočkovaných v čiernych okresoch, ambícia (konečne) vynucovať opatrenia či možnosť, aby zamestnávatelia kontrolovali covid pas. Ambícia niečo robiť je povzbudivá, bez nej sa naozaj nič neurobí, ale nie dostačujúca.

Ako sa totiž hovorí v Zaježovej, Hegerovo anticovid menu je too little too late. Míňajú podstatu, vzhľadom na skúsenosti s Borisom Kollárom je napriek dohode koaličnej rady otázne, či všetky oznámené opatrenia vôbec prejdú, a kuvik dodá, že v tejto podobe je to možno aj jedno.