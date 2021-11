Slovenský dezolátizmus ako zlatá fontána so zdvihnutou mrežou (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

A kde sa to mali naučiť? Kde mali vidieť, čo je spoločnosť, čo sú pravidlá, kto im kedy vysvetlil, čo je to zákon? Odhliadnuc od rodinného pozadia, výchovy, ktorú zvláda tak málo ľudí, rovnako ako málo ľudí vie, že na sedadlo v kine ideme popred ľudí obrátení k nim tvárou, nie chrbtom, že v lese sa môžeme zdraviť a vo vysokých horách si hovoríme ahoj ako námorníci na Mississippi.

Z nich povstali dnešní politici

Kto im povedal, že taniere sa zo stola neodnášajú, kým všetci nedojedli, pretože v slovenskej reštaurácii stačí, že sa chvíľu nepozeráte a zmizne vám aj nedojedená polievka, aj príbor, aj obsluha?

Kto im povedal, ako sa dáva prednosť a že na kamarátov na detskom ihrisku sa nemieri ani vodnou pištoľou a ani zo žartu, pretože príde deň, keď môžete skončiť ako Alec Baldwin?

A kto ich kedy ochránil pred tým, že zberateľ zlatých mincí s tvárou obkľúčenou hokejovou striedačkou hovorí o novinároch ako o stádach prasiec, na ktoré sa varí voda, a kto im povedal, že takto nevyzerá politika v krajine, ktorá tristo rokov zápasí o svoje smerovanie a nikam neodchádza len preto, že nemá síl?

A kde sa mali naučiť, ako sa rozprávať so susedmi a s deťmi, ako majú písať komentáre, že nie je pekné ani správne žiadať smrť a vyhrážať sa smrťou a nie je to pekné ani zo žartu a nebolo to pekné ani na základke, keď vám ako deti hovorili židovské vtipy a smiali sa, lebo tak sa smiali doma, na negroch a na židákoch a buzerantoch.

A z nich povstali dnešní politici, aj včerajší politici, nevychovaná politická kasta dezolátov, neplatičov daní a majiteľov schránok, víťazov tendrov na Cypre a Belize, čerpačiek štátnej pomoci a európskych fondov, skrytí vlastníci akvaparkov a píl, autobusových firiem a sietí krčiem a dnes konvertovaných záchrancov uhorských kaštieľov?

Pretože oni nevedia, čo sú pravidlá

Oni, čo vyrastali na sídliskách ako autor textu, no nepovažujú to za svoj domov, ale hanbia sa za svoje detstvo, vždy snívali o Geissenovcoch a príbehoch na South Beach a jetoch a večnom lete, a keď sa už vrátili na miesta zločinu, do svojho detstva, skúpili revír a miestnu chajdu, odkiaľ niekoho pred sto rokmi vyhodili.