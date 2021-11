O čo ide Ficovi, keď finguje právne bezvedomie (komentár)

Prezidentka Fica usvedčila z právnej nevedomosti a on jej to vzápätí podpísal.

Kto by veľmi chcel, mohol by sa aj zasmiať na častiach prezidentkinho odkazu pre nemenovaného Fica: že prezident, ba ani prezidentka nie je právnou poradňou a ktokoľvek by chcel navrhovať referendové otázky, nech si najprv dožičí konzultáciu s ústavným právnikom, čo ona teda podnikla hneď s niekoľkými.

Keď podčiarkla, že k celej veci sa vyjadruje len z rešpektu k polmiliónu ľudí, ktorí petíciu za referendum podpísali, tiež to možno čítať tak, že z rešpektu k predkladateľom popletených otázok sa neobťažovala. Pochopiteľne.

Čo na to Fico?