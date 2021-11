Bez líderstva ostanú záväzky z Glasgowa len na papieri

Postoje politikov budú dôležitejšie ako predsavzatia krajín na summite COP26.

Autor je predseda Správnej rady Budovy pre budúcnosť

Klimatický summit v Glasgowe oprávnene zaberá popredné miesto v spravodajstve týchto dní.

Najväčší dôraz je na závery a záväzky. Viac než na výške záväzkov však bude záležať na postojoch politikov. Bez ich líderstva zostanú záväzky iba na papieri.

Transformácia potrebná na dosiahnutie uhlíkovej neutrality je totiž obrovskou výzvou. Slovenska a našej zamestnanosti sa bytostne dotýka napríklad potreba dekarbonizácie energeticky náročného priemyslu. Prechod na čisté zdroje energie je tvrdý technický a ekonomický oriešok.

Zároveň sa už celkom nahlas hovorí o dosahoch klimatickej krízy na psychické zdravie a pohodu spoločnosti. Potvrdil to prieskum, ktorý vo svojom príhovore na summite citovala prezidentka Čaputová.

Potvrdzuje to aj prieskum Slovenskej klimatickej iniciatívy - problémy spojené so zmenou klímy trápia až 70 percent obyvateľov a zároveň viac ako polovica je skeptická k šanci Slovenska dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.

Napokon, aj myšlienka na tento komentár vytrhla autora zo spánku uprostred noci...