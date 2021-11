Boris Kollár je nový Igor Matovič (komentár)

Kde Igor končí, Boris pokračuje.

Ten pán, čo to celé pripravoval, to chystal už za vlád Smeru a robil to od zeleného stola. Povedal Boris Kollár na margo prípravy nemocničnej reformy u ministra Lengvarského.

Ak by ste chceli mariť prácu svojich koaličných kolegov, nedalo by sa dôslednejšie: poukázaním na kontinuitu s arcinepriateľom a na charakter riešení made in slonovinová veža.

Tam, kde štafetu deštrukcie vlastnej ekipy položil Igor Matovič, plynulo nadviazal Boris Kollár. Veď si spomíname, ako expremiér hovoril o ministerke Kolíkovej. Že pôsobila vo vláde za Smeru – bola štátnou tajomníčkou, rovnako ako minister Ivan Korčok – a že má u neho asi toľko dôvery ako AstraZeneca.

Ako očkovaciu kampaň vlády rozryl Matovič, keď spochybnil európsku vakcínu, ktorú sme mali na sklade, a potom riskoval súdržnosť koalície, keď pod rúškom noci priniesol ruský vynález, tak pokračuje aj Kollár.