Sme rodina treba vyhnať z vlády (týždeň podľa Schutza)

Udalosť týždňa

Ešte raz COP26.

Skepsu sálajúcu z druhého týždňa klimasummitu neprelomili ani dobré záväzky ohľadne metánu a zatvárania uhoľných elektrární (tu však chýba podpis USA). Fakt je, že kým Čína chce otvárať do roku 2030 vyše sto (!!) nových uhoľných elektrární tak, že z terajšej zhruba štvrtiny celosvetových emisií CO2 (25 percent) sa dostane až na tretinu (33 percent), dovtedy pesimistická emócia musí vyhrávať.

Totiž, aj keby globálna akcia proti klíme bola reálna, deklarácie zvyšku sveta bez Ázie nestačia na zlepšenie emisnej situácie planéty ani v prípade, že budú dodržané.

Zároveň neprestáva platiť, že uhlíková neutralita do roku 2050 je v Európe zrejme neriešiteľná bez zaradenia jadra do tzv. "čistého mixu", čo však dostáva ekonomické rácio iba súčasne s úľavami v úverovaní pre staviteľov atómoviek.

To je prioritné už len z dôvodu, aby kontinent neupadol do závislosti od ruského plynu (ktorý znečisťuje "iba" spolovice toľko čo uhlie), čo by bol poriadne tristný výsledok boja za klímu v situácii, keď "najšpinavšie" Čína a India sľubujú uhlíkovú neutralitu až do rokov 2060, respektíve 2070.

To je sľub dvoch vlád, ktoré (ešte viac než iné) odvodzujú svoju legitimitu, a vôbec prežitie, od ekonomického rastu a neustáleho zvyšovania prosperity. Nebolo by divu, keby po Glasgowe nabrali na intenzite názory, že klimatickej kríze bude najlacnejšie a sociálne najúnosnejšie sa prispôsobovať.

Udalosť SR

Delta ide.

Prudké nárasty infikovaných a hospitalizácií vyústili do nových návrhov opatrení koaličnej rady a vlády. Zrušenie pandemickej "péenky", sloboda v čiernej fáze iba pre očkovaných a "prekonaných", zamestnávateľské kontroly (ne)očkovancov, atď. pociťujú expertné i mediálne kruhy ako nedostatočné.