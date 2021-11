Táto fikcia rozleptáva mysle azda aj početnejšie než čistý antivax (komentár)

Veď dá sa aj inak, priatelia! Fakt? A preto to tak nikto nerobí?

Čarovné na domácej pandemickej debate je to, že sa tu vytrvalo sugeruje predstava akejsi alternatívy k očkovaniu. Dajme teraz nabok čistých popieračov, lebo okrem fašistov nik nechodí na bubon s jasným odrádzaním. Je tu však dosť takých, ktorí udržiavajú pri živote dojem, že tlak na očkovanie nie je potrebný.

Pretože sa vraj dá aj inak.

Čo teda navrhujú? Merať protilátky, to je Pellegriniho hit. A posilniť úlohu testovania oproti očkovaniu. Lebo veď očkovaní sú tiež nositeľmi nákazy, prečo by mali byť zvýhodňovaní v režime opatrení oproti neočkovaným, keď neinfekčnosť preukáže len čerstvý test? pýtajú sa.

Samozrejme, majú na mysli presný PCR test. Ktorý však treba aj dvakrát do týždňa, aby sme mali akú-takú istotu, že človek vstupujúci do prevádzky či do práce neroznáša nákazu.