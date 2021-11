Uctiť November si môžeme tak, že z neho nespravíme fetiš

Rok '89 priniesol do hlavného prúdu radikálny nacionalizmus a politický konzervativizmus.

Autor je sociológ, pôsobí na Kodanskej univerzite

Po tridsiatich rokoch je november 1989, ako sa vraví v anglofónnom svete, „up for grabs“ – k dispozícii. Je z neho symbol s výsostne situačným významom. Nezriedka slúži na to, aby dejatelia verejnej sféry zasadili svoje ambície do morálneho rámca a primkli sa k dejinnému procesu, smerujúceho od socialistického zla k demokratickému dobru.

Misiu Novembra tak údajne vo voľbách 2020 napĺňal Igor Matovič. Pred rokom si revolúciu v mene proticovidových protestov uzurpoval Robert Fico (sic!). Minulý mesiac sa pre zmenu november 89 zavŕšil v Česku volebným víťazstvom SPOLU.

Fakt, že november sa stáva rituálne podávaným mýtom, si nedávno všimol aj Fedor Gál, ktorý, ako píše v inom denníku, sa obáva, že z roka '89 zostanú len mýtickí predstavitelia: okrem Václava Havla aj Vladimír Mečiar a Václav Klaus.

Z Novembra by však nemalo ostať iba to svetlé. Namiesto trvania na čistote symbolu treba kultivovať kritický vzťah k Novembru ako historickej udalosti.

Jeho revolučná energia bola totiž obrátená práve proti vyprázdnenej stuhnutosti rituálov, ktoré v autoritárskom socializme už iba reprodukovali mŕtvy elán proletárskej emancipácie.