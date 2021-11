Matovičova revolúcia by mohla pomôcť všetkým. Záleží, čo z nej ostane po diskusii (komentár)

Nepodarený marketing ešte nemusí znamenať neúspech reformy.

Tak sme sa predsa len dočkali. Minister financií Igor Matovič predstavil obrysy daňovo-odvodovej reformy. Urobil to neprekvapujúcim jarmočným spôsobom ako "vanmenšou".

Nepodarený marketing ešte nemusí znamenať neúspech reformy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Matovič sa rozhodol naplniť rodinné zameranie politiky, keď pridáva na detských prídavkoch a ďalšie peniaze dáva vo forme príspevku na voľnočasové aktivity.

Našiel zdroje v obmedzení výdavkov na zbrojenie, zoštíhľuje sa aj verejná správa. Jedno s druhým by to malo stačiť. Otázne je len to, či slovenská ekonomika je taká silná, aby si rozšafnosť mohla dovoliť.

Ďalší balík zmien sa týka zdaňovania práce. Daň z príjmu právnických osôb sa znižuje o dve percentá na 19 percent. Zvyšuje sa súčasne daň z dividend zo siedmich percent na deväť.

Daňovú reformu Slovensko potrebuje ako soľ. Na tom sa zhodnú prakticky všetci ekonómovia. Súčasný systém je skostnatený, nepružný, obsahuje mnoho nespravodlivostí.